¿å¸Í¥Í¥¤¥ê¥¹¥È»¦³²¡¢¼¼ÆâÂ¦¤ËÆ¬¸þ¤±ÅÝ¤ì¤ë¡Ä²¿¼Ô¤«¤¬¸¼´ØÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½±·â¤«
¡¡¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È°ì¼¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¡Ê£³£±¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤¬¸¼´Ø¤Ç¼¼ÆâÂ¦¤ËÆ¬¤ò¸þ¤±¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬¸¼´Ø¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½±¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤Ï¸¼´Ø¤Î¤¿¤¿¤ÉôÊ¬¤È¼¼Æâ¤Î¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢º¸Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ²£¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Éô²°Ãå»Ñ¤Ç¡¢·¤¤Ï¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤ÎºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤ÏºòÇ¯£±£²·î£³£±ÆüÍ¼¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸á¸å£·»þ²á¤®¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿É×¡Ê£²£·¡Ë¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¼ó¤Î»É¤·½ý¤Î¤Û¤«¡¢Æ¬Éô¤ÏÆß´ï¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬½½¿ô¤«½ê¤¢¤ê¡¢Î¾ÏÓ¤Ë¤âÀÚ¤ê½ý¤äÂÇËÐº¯¤¬½½¿ô¤«½ê¤¢¤Ã¤¿¡£
