ブレントフォードvsトッテナム スタメン発表
[1.1 プレミアリーグ第19節](Gtech Community Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 9 イゴーリ・チアゴ
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 45 R. Donovan
FW 11 リース・ネルソン
監督
キース・アンドリュース
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 52 カラム・オルセシ
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 45 R. Donovan
FW 11 リース・ネルソン
監督
キース・アンドリュース
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 52 カラム・オルセシ
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります