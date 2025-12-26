[1.1 プレミアリーグ第19節](Gtech Community Stadium)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 7 ケビン・シャーデ

FW 9 イゴーリ・チアゴ

FW 23 キーン・ルイス・ポッター

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 5 イーサン・ピノック

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

MF 45 R. Donovan

FW 11 リース・ネルソン

監督

キース・アンドリュース

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

FW 20 モハメド・クドゥス

FW 28 ウィルソン・オドベール

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 33 ベン・デイビス

MF 52 カラム・オルセシ

FW 11 マティス・テル

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

