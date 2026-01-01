ピアニスト角野隼斗、元日に結婚発表 「かねてよりお付き合いしていた方と」…“お相手”についてもつづる
ピアニストの角野隼斗（30）が1月1日、自身のSNSを通じ、結婚を発表した。
【画像】ピアニスト角野隼斗、元日に結婚発表（報告全文）
角野は、Xに書面を投稿。「いつも応援してくださる皆様へ」と宛て、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなりました」と報告。
「お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です。そして、何より私の音楽活動を心から支えてくれる大切な存在です」と紹介した。
そして「音楽家としても、一人の人間としてもさらに成長し、皆さまへの感謝を音楽でお返しできるよう、一層精進してまいります。まだまだ未熟ではございますが、今後とも変わらぬご声援を賜れますと幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と伝え、直筆署名をしたためた。
角野は1995年7月14日生まれ、千葉県出身。ピアニストとして若くして注目され、第18回ショパン国際ピアノコンクールセミファイナリストなど、世界的に活躍。第39回日本ゴールドディスク大賞では、クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。一方、「Cateen かてぃん」でYouTubeでの発信も続けている。
