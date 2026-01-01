¡Ö¹Í¤¨¤¿ÊýÅ·ºÍ¡×¡ÖÇä¤í¤¦¤È¤·¤¿²ñ¼Ò¤â¤¹¤´¤¤¡×¡¡Àã¶´¤ó¤ÇÍ·¤Ö¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×Çä¤ê¾å¤²4ÇÜ¤ÎÂç¿Íµ¤
2025Ç¯12·î21Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤ÎºÊ¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É²Ç¤Ï¤ó¡×¡Ê¡÷wildpuchichan¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ëà¥Þ¥·¥óá¤¬¡¢X¾å¤ÇÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇä¤ê¾å¤²4ÇÜ¡ª¡©¡¡¤³¤ÎÅß¥¢¥Ä¤¤¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¡Ä¥«¥é¥Õ¥ë¥â¥¢¥¤¤â
¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥â¥¢¥¤·¿¤ÎËÜÂÎ¤ÎÃæ¤ËÀã¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëà¥¹¥Î¡¼¥â¥¢¥¤á¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¤¥«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
......¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡Àã¤À¤ë¤Þ¤È¤«¥¦¥µ¥®¤È¤«¡¢Àã¤Çºî¤ì¤ë¥â¥Î¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¥â¥¢¥¤¡ª¡©¡¡¥Û¥ï¥¤¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï25Æü¡¢¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¸µ¤ÎÃÓÅÄ¹©¶È¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥Ã¥Ä¥â¥¢¥¤¡ª
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼Ò´ë²è±Ä¶ÈÉô¡¦´ë²è²Ý¤Î¿¢Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÀã¤ò¶´¤ó¤ÇÍ·¤Ö¡ÖÌµ¸Â¡û¡ûÀ½Â¤µ¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÌµ¸Â¤¦¤ó¤ÁÀ½Â¤µ¡¡×¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£ÍÛµ¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ØÌµ¸Â¡»¡»À½Â¤µ¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àã¤Ç¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÄíÀè¤Ë¥â¥¢¥¤¤ò¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈóÆü¾ï¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¢Ê¿¤µ¤ó¡Ë
ÊÂ¤Ù¤ì¤ÐÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤¯¡¢¤Ä¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¿´¤È¶Ã¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤À¤È¡¢¾åÊ¿¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢Åß¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÀã¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Àã¤«¤¤ä´¨¤µ¤Ëµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í·¤Ó¿´¤ÇÀã¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿¢Ê¿¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Åß¤Î´¨¤¤Æü¡¢½Â¡¹Àã¤«¤¤Î¤¿¤á¤Ë³°¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¥º¥é¥ê¤È¥â¥¢¥¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é......¤½¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤µ¤È¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤¬¡¢µ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
Âç¿Íµ¤¡ªÇä¤ê¾å¤²4ÇÜ¤Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤Ïº£¡¢ÂçÇä¤ì¤Î¾¦ÉÊ¡£¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öºß¸Ë¤òÊä½¼¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë´°Çä¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÊ¬¤Ï¤Û¤Ü½Ð²ÙºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSNS¾å¤ÇÀã¤ò»È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¼«Á³¤ÊÅê¹Æ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¡¢¹ØÆþ¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÀã¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤äÇä¤ê¾ì¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËEC¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬Áý²Ã¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿¢Ê¿¤µ¤ó¡Ë
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É²Ç¤Ï¤ó¡×¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢4Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê12·î26ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Í¤¨¤¿ÊýÅ·ºÍ¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖÀãÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦w¡×
¡Ö¤³¤Î´ë²è¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤â¡¢´ë²è¤òÄÌ¤·¤¿¿Í¤â¡¢Çä¤í¤¦¤È¤·¤¿²ñ¼Ò¤âÁ´Éô¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ì¤Æ¤ë¤·¤³¤ì¤Ï»Ò¶¡´î¤Ö¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¢Ê¿¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥¢¥¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥¢¥¤¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê...¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¢Ê¿¤µ¤ó¡Ë
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë......¤«¤â¡©