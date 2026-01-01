映画「国宝」の大ヒット、Mrs.GREEN APPLEの日本レコード大賞3連覇、中居正広氏の女性トラブルを発端としたフジテレビ問題、日本テレビからコンプライアンス違反を指摘され番組を降板、活動休止となった国分太一の騒動――。さまざまな芸能ニュースが飛び交った2025年だったが、2026年はどんな年になるのか。スポニチ芸能担当記者が展望を語った。

記者A 情報・報道番組は昨年に続き今年も動きそうだね。昨年は日テレ日曜朝の「シューイチ」が土曜日にも進出し“週2”になり、フジで朝の帯で「サン！シャイン」がスタートした。

記者B その「サン！シャイン」はわずか1年で終了する。フジでは夕方「Live News イット！」のキャスター入れ替えも発表されており、日曜朝に新たな情報番組ができるとの噂もあるよ。

記者C フジは情報・報道に限らず、バラエティーなども大きく変わる。中居正広氏を巡る騒動が尾を引いている。

記者B TBS日曜昼の「アッコにおまかせ！」の終了発表はインパクトがあった。

記者A 40年も続いていた長寿番組だからね。後番組は本紙取材では「くりぃむしちゅー」の上田晋也がMCの情報番組となる。最近はバラエティー、スポーツのイメージが強いけど、仕切りは圧倒的にうまい。どんな司会ぶりを見せるか楽しみだ。

記者C そして今年のニュース番組の大きな目玉になりそうなのは土曜午後10時枠。

記者B TBSでは安住紳一郎アナと三谷幸喜氏が司会の「情報7days ニュースキャスター」が放送中。そこに日テレがニュース番組をぶつけるという話だ。

記者C しかもそのキャスターにNHKを退社予定の和久田麻由子アナが起用されるという。NHKのエースアナの抜てきとなれば話題性は抜群。

記者A 「安住アナVS和久田アナ」という構図も面白いね。「情報7days…」は視聴率も良いだけに、その牙城を崩せるか。

記者B 「日テレVSTBS」という構図だけど、見方を変えると「日テレVSテレ朝」にもつながる。

記者C 個人全体視聴率は日テレが2022年まで12年連続で3冠だったけど、24年にテレ朝が開局以来初めて3冠達成。原動力は朝昼夜の報道・情報番組にある。特にベルト帯となっているのが特徴で、土日の夜もしっかりニュース番組を据えている。

記者A オールドメディアとやゆされるけど、ニュース番組の価値はやはり高い。

記者B 現在日テレの午後10時枠は音楽番組「with MUSIC」だけど、視聴率が伸び悩んだ。テレ朝との個人視聴率争いは熾烈（しれつ）なだけに、ここが改善できれば大きい。

記者A ただ、新たに始まるニュース番組全てが数字を取るわけではなく、短命で終わる場合もある。推移を注視していかないとね。