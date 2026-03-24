TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、24日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演した。【画像】「13」の候補（気象庁のアンケートより）番組冒頭のあいさつ後、「現在、気象庁がアンケートを実施しています」と切り出した。「新しく名前をつけるために参考にしたいということなんですが、一体何の名前を決めようとしているのか。こちらをご覧ください」と、ボードを見せた。ボードには、夏日（25