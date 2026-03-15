TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。“ブラック安住”全開のイライラ・トークを展開した。この日の放送は、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの準々決勝、ベネズエラ戦と丸かぶり。同じAMラジオの文化放送、ニッポン放送がWBCを生中継しているとあって、聴取率の苦戦は必