TBSの安住紳一郎アナが、3月14日『安住紳一郎の日曜天国』（TBSラジオ）で自虐トークを展開。リスナーを爆笑させたことが話題となっている。【写真】安住アナが惚れた…元フリーアナの西島まどかさんPodcast1位でも「恩恵なし」「この日の冒頭、近づく春の足音について語っていた安住アナでしたが、途中からWBCの話題に言及。『ネット系のプラットフォーム企業が放送権を、大枚をはたいて取得したということで、地上波のテレビが