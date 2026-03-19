「いずれにせよ、私たちには関係ないことですが」と、「THE TIME,」（TBS系）総合司会の安住紳一郎アナは自嘲した。番組は2026年3月19日の放送で、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手は今年、スポンサーなどからの副収入が1億2500万ドル（約198億7500万円）とスポーツ選手としてこれまでの最高額になると伝え、その受け取り方もスゴイと取り上げた。では、何が『関係ない』ことなのか。「チームから払われるお給料が3億円、ほか