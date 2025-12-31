³ÐÀÃ¤·¤¿À¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÀÄ³ØÂç¡¦ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡¡¼«¤é¿¿²Á¤òÌä¤¦Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Î¥¨ー¥¹¶è´Ö¡¢1¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¥¿¥¤µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£¿ÜËá³Ø±à¹â¹»¤«¤éÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÀÞÅÄ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯ÅÙ¤«¤é³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»°Âç±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤Ï11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê3¶è5°Ì¡Ë°ìËÜ¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÅÙ¤¬ÂØ¤ï¤ê¡¢2Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÞÅÄ¤Ï2025Ç¯10·î¤ÎÂè37²ó½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2¶èÁö¼Ô¤ÎÀÞÅÄ¤Ï6°Ì¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¤Îë§¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶è´Ö10°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç¥Áー¥à½ç°Ì¤ò5¤ÄÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é»ö¼Â¾å³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö100¡ó¾Ã²½¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Æ¹ç½É¤ÎÈèÏ«¤¬È´¤±¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤ËÀÞÅÄ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤ÉÇº¤ßÈ´¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¼«¤é¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ðß·Âç³Ø¡¦·¬ÅÄ½Ù²ð¤äÅìÍÎÂç³Ø¡¦¾¾°æ³¤ÅÍ¤éÆ±Ç¯Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¡ÖÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î¤è¤¦¤ËÀÚâøÂöËá¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤â½Ð±À±ØÅÁ¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¥¸¥ç¥°¤Îºß¤êÊý¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸÷ÌÀ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÃ±¤ËÂ®¤¤¥Úー¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥°¤ò1¥¥í¤´¤È¤ËÉ¬¤º¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óµ÷Î¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÁ°¤Î¥é¥Ã¥×¤è¤ê¤âÉ¬¤º¥Úー¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿11·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬Ì²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤¿¡£
11·î9Æü¡¢µÜ¸Å¥µー¥â¥ó¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡£´ü½é¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÞÅÄ¤Ï¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¬Â¿¿ô½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤ÅÄÃ«246¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤³¤ÎµÜ¸Å¥µー¥â¥ó¥Ïー¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤Î¥ìー¥¹¤ÇÀÞÅÄ¤Ï¸«»ö¡¢Í¥¾¡¡£¥¿¥¤¥à¤Ï1»þ´Ö2Ê¬14ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î22Æü¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿MARCHÂÐ¹³Àï¡¢½é¤Î10000£í¸ø¼°Àï¤ÇºÇ½ª4ÁÈ3Ãå¤Ê¤¬¤é¡¢27Ê¬43ÉÃ92¡£ÀÄ³Ø¿·µÏ¿¤ÏÆ±ÁÈ1Ãå¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê27Ê¬37ÉÃ62¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÞÅÄ¤Î¥¿¥¤¥à¤ÏÄáÀîÀµÌé¡Ê¸½GMO¡Ë¤¬2024Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿µìÀÄ³ØµÏ¿27Ê¬43ÉÃ33¤ËÆùÇö¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
MARCHÂÐ¹³Àï½ªÎ»¸å¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÏËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖÀÞÅÄ¤ÎÉü³è¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÐÀÃ¤·¤¿À¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ï¼«¿È½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
12·î¾å½Ü¡¢¹±Îã¤ÎÁªÈ´¹ç½ÉÃæ¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢ÀÞÅÄÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤Î¼ÁÌä¤Î²óÅú¤ÏÀÞÅÄ¤Î¸ý¤«¤é¥¹¥é¥¹¥é¤È¡¢³î¤Ä¼«Á³¤Ë¡¢·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤Þ¤À´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±ØÅÁ¤ÇÊ¤¤µ¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¾å¼ê¤¯Áö¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÍèÇ¯¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×