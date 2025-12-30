歌手の郷ひろみが29日、公式インスタグラムを更新。今年の「第76回紅白歌合戦」で紅白を勇退すること発表した。



【写真】いつまでも若々しい郷ひろみ

「2025年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします。」と投稿。「長きにわたり出演の機会をいただいたNHKの皆さま、そして応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。紅白歌合戦という特別なステージはボクにとって挑戦であり成長の場でした。」と思いをつづった。



続けて、「今回の決断は『終わり』ではなく一つの『節目』と思っています。」と説明。「これからは、次の時代を担う若いアーティストの皆さんが、この舞台でさらに輝いていくことを、心から応援していきたいと思っています。」と後輩たちへエールを送った。



また、「そして、いつも支えてくださるファンの皆さん。皆さんの存在が、紅白だけにかぎらず、ボクをステージという場所へいつも前向きに導いてくれます。本当にありがとう。」とファンへの感謝を記し、「70歳を迎えた今も、音楽への情熱はなにも変わりません。これからも全力で向き合い、歌い続けます。皆さんと一緒に歩んでいけたら、こんなに暮しい事はありません。」とつづった。



最後に「今年の紅白歌合戦も、どうぞ最後まで楽しんでください。2025.12.29 郷ひろみ」とした。



フォロワーからは「うそやん？！」、「お疲れさまでした！」、「しっかりテレビで楽しみます」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）