自宅に大量にある「繰越済み通帳」、どう処分すべき？ 「取っておいたほうがいい」場合もあるって本当!?

「繰越済み通帳」はどう処分すべき？3つの注意点

まずは、繰越済み通帳を処分するときの3つの注意点を解説します。

（1）個人情報をマジック等で塗りつぶす

住所・氏名・届出印・磁気テープ・口座番号などの個人情報を、黒色の油性ペンや個人情報保護テープでしっかり塗りつぶしましょう。塗りつぶさずに細かく切り刻むだけでは、時間をかけて繋ぎ合わせれば個人情報を復元されてしまう可能性があります。

（2）ハサミやシュレッダーで細かく切り刻む

個人情報が読み取れなくなった後は、ハサミやシュレッダーを使って細かく切り刻みましょう。安価な手回し式ハンドシュレッダーやハサミ型シュレッダーなどを、一家に一台用意しておいてもいいかもしれません。

（3）複数の袋に分けて小分けに捨てる

上記2つの注意点を守ればかなり情報漏洩のリスクは低くなりますが、さらに別々のゴミ袋に分けて捨てることが推奨されます。そのうえで日にちを分けて捨てると、情報漏洩のリスクはまた一段と低くなるでしょう。



繰越済み通帳を取っておいた方がよい3つのケース

一見使い道がなさそうな繰越済み通帳ですが、実は取っておいたほうがよい場合もあるようです。ここでは、繰越済み通帳が必要になる3つのケースについて解説します。

（1）相続や贈与の予定がある場合

口座名義人が亡くなり相続が発生した場合、過去の取引履歴が必要になる可能性があります。特に税務署による税務調査では、最大で過去10年程度さかのぼって贈与の有無から財産の所在まで、資金の流れを確認される場合もあるようです。

（2）ローンを組む予定がある場合

ローンを組む際は、過去の支出をさかのぼって自己資金の推移および毎月の支出の履歴、そして借り入れがある場合はその返済履歴まで確認されるケースもあるようです。その内容により、返済能力の有無を評価されることになります。

（3）家計管理で通帳を見返すことがある

何気なく通帳を見たとき「思っていたよりお金がない！」「無駄遣いが多い？」と不安に感じたことがある方もいるかもしれません。そのような場合でも、繰越済み通帳があればすぐに確認できるので安心でしょう。



「紙の通帳」は有料化が進んでいる

メガバンクを中心に「Web通帳（無通帳口座）」への移行が進められており、「紙の通帳」は有料化している金融機関もあるようです。例えば、メガバンク各行のホームページには、通帳発行手数料や通帳利用手数料を徴収する旨が明記されています。

表1

銀行 対象口座の開設日 手数料（税込） 徴収の間隔 三菱ＵＦＪ銀行 2022年4月1日以降 550円 年間 三井住友銀行 2021年4月1日以降 550円 年間 みずほ銀行 2021年1月18日以降 1100円 1冊ごと（繰越も含む） りそな銀行 2023年1月16日以降 550円 年間

※令和7年12月時点の参考情報を基に筆者作成

表1によると、みずほ銀行では通帳1冊当たり1100円（税込）の通帳発行手数料が、その他のメガバンクでは1口座当たり年間550円（税込）の通帳利用手数料が徴収される可能性があります。



まとめ

繰越済み通帳を処分する際は、個人情報の流出に気をつけることが重要です。繰越済み通帳の保管が必要な場合は、金庫などセキュリティのしっかりした場所に保管した方が安心でしょう。これから新規口座の開設を検討している方は、これを機にWeb通帳に切り替えるのも1つの選択です。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー