ProGrade Digital Inc.は12月29日（月）、取扱い製品の価格改定を2026年1月8日（木）に実施すると発表した。対象製品はメモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなど広範にわたる。

昨今の半導体メモリーの需要急増により、フラッシュメモリー価格が上昇していることを受けたもの。同時に為替レートを$1=150円から$1=155円に見直した。

メモリーカードの値上げ幅が大きく、大容量・低速なものほど値上げ率が高い傾向にある。

最も値上げ率が大きいのは、+107.6%のSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB（7,100円高）。次いで同256GBの値上げ率が+106.0%（1万2,300円高）が続く。microSDXD UHS-IIも値上げが目立ち、最も上昇するのはV60 GOLD 128GBの+104.4%（7,100円高）。

CFexpress 4.0 Type Bの場合、GOLDなら＋34.9～63.6%。上位シリーズのType B IRIDIUMは＋35.5～39.7%。

CFexpress 4.0 Type Aについては、GOLDが＋20.7～39.5%、IRIDIUMが＋34.5～34.7%。

カードリーダーは為替レート適用以外に値上げ要素がないようで、ポータブルSSDもPG10 Proについては＋3.3%にとどまっている。ただしPG10.5 Proについては、最大＋79.2%と大きな値上がりが見える。

同社は2026年の半導体メモリー市場について、「供給の不確実性、価格の変動が続くと予想されます」と説明。安定供給への継続努力を続けるとしている。

CFexpress 2.0 Type B

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type A

CFexpress 4.0 Type A

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

USB4 Card Reader

USB 3.2 Gen1 Dual Slot Card Reader

USB 3.2 Gen 2 Single Slot Card Reader

USB 3.2 Gen 2 Dual Slot Card Reader

Thunderbolt4/USB4 HUB

USB4ポータブルSSD

USB 3.2 Gen 2対応ポータブルSSD

GOLD 128GB：16,500円→22,200円（+34.5%）GOLD 240GB：21,500円→29,000円（+34.9%） GOLD 512GB：31,400円→42,700円（+36.0%） GOLD 1TB：54,500円→81,900円（+50.3%） GOLD 2TB：99,000円→162,000円（+63.6%） IRIDIUM 400GB：33,000円→46,100円（+39.7%） IRIDIUM 800GB：62,700円→85,300円（+36.0%） IRIDIUM 1.6TB：122,100円→165,400円（+35.5%）GOLD 120GB：19,800円→23,900円（+20.7%） GOLD 240GB：24,800円→34,100円（+37.5%） GOLD 480GB：34,700円→47,800円（+37.8%） GOLD 960GB：66,000円→92,100円（+39.5%）IRIDIUM 480GB：38,000円→51,200円（+34.7%） IRIDIUM 960GB：71,000円→95,500円（+34.5%）V60 GOLD 128GB：6,600円→13,700円（+107.6%） V60 GOLD 256GB：11,600円→23,900円（+106.0%） V60 GOLD 512GB：23,100円→46,100円（+99.6%） V60 GOLD 1TB：41,300円→92,100円（+123.0%） V90 COBALT 64GB：8,300円→13,700円（+65.1%） V90 IRIDIUM 128GB：16,500円→20,500円（+24.2%） V90 IRIDIUM 256GB：33,000円→39,300円（+19.1%） V90 IRIDIUM 512GB：74,300円→78,500円（+5.7%） V90 IRIDIUM 1TB：132,000円→153,500円（+16.3%）V60 GOLD 128GB：6,800円→13,900円（+104.4%） V60 GOLD 256GB：11,800円→24,100円（+104.2%） V60 GOLD 512GB：23,300円→46,300円（+98.7%）CFexpress 4.0 B PG05.6：16,500円→17,100円（+3.6%） CFexpress 4.0 A PG09.6：16,500円→17,100円（+3.6%）SD/microSD PGM0.5：5,000円→5,200円（+4.0%）CFexpress A PGM12：9,900円→10,300円（+4.0%）CFast/SD PG02：13,200円→13,700円（+3.8%） CFexpress B/SD PG05.5：13,200円→13,700円（+3.8%） SD/SD PG08：13,200円→13,700円（+3.8%） CFexpress A/SD PG09：13,200円→13,700円（+3.8%）PG20 Pro Hub USB4 x3：28,100円→29,000円（+3.2%） Thunderbolt4 Cable 40Gbps 240W 15cm：5,000円→5,200円（+4.0%）PG10 Pro 2TB：66,000円→68,200円（+3.3%） PG10 Pro 4TB V2：132,000円→136,400円（+3.3%） PG10 Pro 8TB V2：231,000円→238,700円（+3.3%） PG10 Pro 16TB V1：495,000円→511,500円（+3.3%） PG10.5 Pro Mini 1TB：29,700円→6,100円（+55.2%） PG10.5 Pro Mini 2TB：49,500円→88,700円（+79.2%） PG10.5 Pro Mini 4TB：90,800円→107,500円（+18.4%）

・PG30 500GB：16,500円→25,600円（+55.2%）

・PG30 1TB：23,100円→42,700円（+84.8%）

・PG30 2TB：41,300円→85,300円（+106.5%）