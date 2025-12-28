¡ÚÍÇÏµÇ°¡¿ÇÏ¾ì¾ðÊó¡ÛÅÚÍË¤Ï½µÃæ¤Î±«¤Ç¡È³°ÍÍø¡É¤Î·¹¸þ¡¡¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ä¥Ñ¥ïー¤Î¤¢¤ë½Å¸ü·ìÅý¤¬ÌöÆ°¤«
Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡¢¼Ç2500m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¾ì¾ðÊó¤¬28Æü¡¢JRA¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¼Ç¡¦¥Àー¥È¤È¤â¤Ë¡ÖÎÉ¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤Ï¡Ö9.5¡¿É¸½à¡×¡¢¼Ç¤Î´Þ¿åÎ¨¤Ï¥´ー¥ëÁ°11.3¡ó¡¢4¥³ー¥Êー12.4¡ó¤È·×Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÅÚÍË¤Ï³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÇÏ¤Î¿¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä
Àè½µËö¤Èº£½µ¿å¡¦ÌÚÍË¤Ë¹ß±«¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ»³¼Ç¤ÎÇÏ¾ì°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÚÍË¤Ï¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡Ö9.8¡¿É¸½à¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£ÅÚÍËÃæ»³11R¡¦¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤Ï¼Ç2000m2Ê¬01ÉÃ0¤ÈÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î»þ·×¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Àè½µ¤Î±«Ãæ³«ºÅ¤Î±Æ¶Á¤«¡¢Ä¾Àþ¤Ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤Ã¤¿ÇÏ¤è¤ê³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÇÏ¤Î¿¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤â¾¡¤Ã¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤Ï4ÏÈÈ¯Áö¤ÇÆ»Ãæ¥¤¥ó¤ÇµÓ¤òÎ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¾Àþ¤Ï³°¤Ø¿ÊÏ©¤ò¼è¤êº¹¤·ÀÚ¤êV¡£ÍÇÏµÇ°¤ÈÃæ»³¼Ç2500m¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¡¦¥°¥ì¥¤¥È¥Õ¥ëS¤ÏÂç³°8ÏÈ14ÈÖ¤Î¥ß¥¯¥Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤¬½ª»Ï¹¥°Ì¤Î³°¤á¤òÄÉÁö¤·¤Ê¤¬¤éÁá¤áÀèÆ¬¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÍÇÏµÇ°¤â4³Ñ¤Ç³°¤ò²ó¤ëÇÏ¤Î½ÐÈÖ¤«¡£º£Ç¯¤ÏÆâÏÈ¤ËÍÎÏÇÏ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ¾Àþ³°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï5ÏÈ9ÈÖ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³°8ÏÈ16ÈÖ¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£ÆâÏÈ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÏÇÏ·²¤¬Ì©½¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð³°¤Ø½Ð¤»¤ë¤¬¡¢Å¸³«¼¡Âè¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¼ï²´ÇÏ·¹¸þ¤Ï¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥Õ¥£¥¨ー¥ë¥Þ¥ó¤È¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È·Ï¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤¥äー¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë½Å¸ü·ìÅý¤¬ÌöÆ°¡£°ìÊý¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï·Ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ß¥¹¥¿ー¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿ー·Ï¤Ï3Ãå»ß¤Þ¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ä¥Ñ¥ïー¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¾ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×»º¶ð¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¢¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó»º¶ð¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¤¢¤¿¤ê¤«¡£
°ìÊý¡¢¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£ー¥º»º¶ð¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤é¤Ï¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï·Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÚÍË·¹¸þ¤òÆ§½±¤¹¤ì¤Ð2¡¢3Ãå¤Þ¤Ç¡£
25Ç¯¡ÊÍÇÏµÇ°ÅöÆü¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç11.3¡ó¡Ã¥À5.7¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç12.4¡ó¡Ã¥À6.0¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á9.5¡ÎÉ¸½à¡Ï
24Ç¯¡Ê¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç12.4¡ó¡Ã¥À1.6¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç13.3¡ó¡Ã¥À1.7¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á10.0¡Î¤ä¤ä¹Å¤á－É¸½à¡Ï
23Ç¯¡Ê¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç10.3¡ó¡Ã¥À2.4¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç13.1¡ó¡Ã¥À2.4¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á9.3¡ÎÉ¸½à¡Ï