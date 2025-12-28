¡Ú¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¡ÛCIO¤ÎÊØÍø¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¥¹¥Ï゚¥¤¥é¥ë¥±ー¥Õ゙¥ë¤ä²èÌÌÉÕ¤¤Ê¤É¤ª¤¹¤¹¤á¥â¥Ç¥ëËþºÜ¤Ç¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¡ÛCIO¤ÎÊØÍø¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¥¹¥Ï゚¥¤¥é¥ë¥±ー¥Õ゙¥ë¤ä²èÌÌÉÕ¤¤Ê¤É¤ª¤¹¤¹¤á¥â¥Ç¥ëËþºÜ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¥±ー¥Ö¥ëÎà¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡¢CIO¤ÎÊØÍø¤Ê¥±ー¥Ö¥ë21¼ïÎà¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼§ÀÐ¤ÎÎÏ¤Ç¤¯¤ë¤Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¸ÍÅÄ»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢HDMI¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¤À¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊHDMI¥±ー¥Ö¥ë¤â¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÍ¾¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ë¿´ÇÛ¤â¸º¤ë¤È¤¤¤¦¡£
USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£ÆâÂ¦¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ßÁ¡°Ý¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤·¤á¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¤¿¤¤·Á¾õ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î´Ý¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¤³¤ìÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¹¤«¡£²ÙÊª¤¬¸º¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ë½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ç¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½¼ÅÅ¾õ¶·¤¬¥ï¥Ã¥È¿ô¤Ç¤ï¤«¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ä¡¢ÀèÃ¼¤¬¼§ÀÐ¤ÇÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤â¾Ò²ð¡£Ã±¤Ê¤ë½¼ÅÅ¡¦¥Çー¥¿Å¾Á÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ°Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï¸Å¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È¸ì¤ë¡£ËÜÆ°²è¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÊØÍø¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¡×¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼§ÀÐ¤ÎÎÏ¤Ç¤¯¤ë¤Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¸ÍÅÄ»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢HDMI¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¤À¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊHDMI¥±ー¥Ö¥ë¤â¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÍ¾¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ë¿´ÇÛ¤â¸º¤ë¤È¤¤¤¦¡£
USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£ÆâÂ¦¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ßÁ¡°Ý¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤·¤á¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¤¿¤¤·Á¾õ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±ー¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î´Ý¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¤³¤ìÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¹¤«¡£²ÙÊª¤¬¸º¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ë½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ç¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½¼ÅÅ¾õ¶·¤¬¥ï¥Ã¥È¿ô¤Ç¤ï¤«¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ä¡¢ÀèÃ¼¤¬¼§ÀÐ¤ÇÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤â¾Ò²ð¡£Ã±¤Ê¤ë½¼ÅÅ¡¦¥Çー¥¿Å¾Á÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ°Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï¸Å¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È¸ì¤ë¡£ËÜÆ°²è¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÊØÍø¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¡×¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú·ãÆ°¤Î2026Ç¯¡©¡Û ¥á¥â¥êー¤äSSD¤¬Çú¾å¤²¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Apple¤«゙¥ä¥Ï゙¤¤¤ó¤·゙¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡© ¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹
¡Ú°Â¤¹¤®¤ë¤¾¡Û¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ö ZealSound M9¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È8000±ß°Ê²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆþÌç¤Ë¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º
¡ÚÂç¿Í¤Ê¿·¥â¥Ç¥ë¡ÛÂç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS Sense 10¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Êµ®ÊýÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª