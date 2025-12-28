【木村 和久】【堀 真珠】テレビ局で「ゴルフ番組」制作ラッシュが起きている理由…1本100万円以下「コスパの良さ」で再注目か

関西に引っ越してから堀真珠さんは積極的にゴルフ活動を開始します。USGTFティーチングプロの資格を取り、マネジメント会社と契約して営業や案件、広報の窓口になってもらいます。

我々と最初のコンタクトもパイルズアウトというマネジメント会社を通じて知り合いました。その事務所にはほかに日本プロチャンピンの平田憲聖選手などが契約をしています。

そこに所属してから、いよいよ真珠さんの快進撃が始まったのです。

堀真珠さん「コラボ効果は絶大でした」

関西に引っ越して来た時は、多少見切り発車みたいなところもあり、少し貯金があったのでしばらくは生活できるだろうという考えでした。最初、マネジメント会社（パイルズアウト）の鈴木社長と知り合った時は、スタッフとして何かお手伝いできますかって聞いたんです。

そしたら社長さんが、そんなことを言わず、YouTubeチャンネルを作ってゴルフインフルエンサーとして売り出しましょうと言ってくれて。そこから周りの人にお手伝いして頂き「真珠ごるふちゃんねる」のタイトルロゴや、挨拶ポーズを作り、ドローンでオープニングを撮らせてもらい、なんとかYouTube動画の体裁が整いました。

最初は思ったように喋れなくて、戸惑うこともありました。そこで勉強がてら、有名インフルエンサーやYouTuberの方々と知り合い、コラボして頂くことに。するとコラボ効果が起こり、再生数が飛躍的に増え、なんとか軌道に乗ることが出来ました。

YouTubeのコラボは18ホールをラウンドするなら、アウトとインに分けて、９ホールずつおのおの自分のチャンネルで動画をアップします。コラボ相手が30万人ぐらいお客さんを持っていれば、それが相乗効果となり、こちらの動画再生数が増えるというもの。そこで新しい視聴者を呼びこみ、チャンネル登録者を増やしていくわけです。

キムラの目

現在ゴルフのYouTube動画が人気で、中には数十万回再生して、タレント並みの活躍する人もいます。ではゴルフのYouTube動画はなぜ面白いのか？ それはゴルフ番組のバトル＆エンタメエッセンスを取り入れているからです。

日本ではゴルフのトーナメント中継番組以外に、ゴルフ番組なるものが沢山あります。現在地上波、BS、CSなどを合わせると週40本程あり、しかも再放送することが多く、最後はTVerやYouTubeで流したりします。ボリュームで言うと、週100本近くのゴルフ番組が繰り返し流されている計算になります。

なんでこんなにゴルフ番組だらけなのか？ 簡単に言うと、ゴルフファンイコール、ほぼプレーヤーだからです。

我々はトッププロのスーパープレーを見る一方、自分のラウンドでも何か娯楽や刺激、ヒントを得たいのです。視聴者と同レベルのタレントさん、蛍原徹さんや鈴木福君のプレーを見て共感し、武井壮のコースマネジメントを見て感嘆したいのです。

ほかにどういう番組があるかと言うと、正統派バトル番組なら女子ゴルファーの登竜門「ゴルフサバイバル」「女子ゴルフペアマッチ選手権」、男子だとガチンコの「ゴルフサバイバル男」やプロとトップアマが対決する「ゴルフ侍見参！」などバトル系企画が目白押し。

ほかレッスン系、コース探訪系、育成系などありますが、最近注目されているのがコースマネジメントです。代表的なのは「武井壮のゴルフバッグ担いでください」や「ゴルフトリプルマッチ」になります。これはプロとキャディがラウンド中に何を考え、どういう意識で打つかを丁寧に説明してくれます。ゴルフ好きのおじさんからは凄く勉強になると好評です。

驚くほど安い制作費、視聴率もそれなりに

ゴルフ番組が多い理由として、制作費を安くあげれることがあります。ロケから編集、ギャラの予算を低くし、1回で3〜4本分撮ります。そうすれば1本あたりの制作単価は100万円を切ります。ざっくり言うと、ひと月300万円も払えばBSやCSでゴルフ番組のスポンサーになれるというわけです。

10億円かけたトーナメントの地上波の視聴率が5％程度なのに、100万円以下で作った番組の視聴率が、コンマ幾つとしてもコスパが良くないですか。

例えば国内の男子と女子、シニアの試合のトータル視聴率が、一週間で10％程と計算できます。しかもトーナメントはシーズンオフがあります。一方ゴルフ番組は通年放送で、40本の再放送を含めたトータル視聴率は週30％は行くでしょう。我々は気づかずにゴルフ番組をかなり見ていたのです。

話を戻しますと、ゴルフのYouTube動画はそんな百花繚乱のゴルフ番組からアイディアを拝借し、かなり面白い演出をしています。しかもスマホでゲリラ的に撮影するので、物凄い低予算で出来ます。

というわけで次回は「真珠ごるふちゃんねる」のコラボ企画で、一番面白かったYouTube動画をど〜んと紹介します。なんと飛距離479ヤードのドラコンチャンプチームと堀真珠＆さんご姉妹の対決です。まさに美女と野獣か（笑）479ヤードって、ロングホールを1回で乗せるってことですか？ 謎は深まります。お楽しみに。

