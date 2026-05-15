俳優坂上忍（58）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。還暦を過ぎた人が浮気などの異性問題を起こした際に関する持論を展開した。今回の配信で坂上は「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏、幻冬舎の編集者箕輪厚介氏とさまざまなトークを展開。女性問題や性欲の話題になった流れで、坂上は「僕はまだ（性欲などが）ゼロではないですよ」と告白した。そして「例えば、還