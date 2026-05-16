職場の送別会が開かれる予定だった飲食店の業務を妨害したなどとして、佐賀県警が県警本部所属の男性巡査長（２０歳代）を威力業務妨害と脅迫の疑いで佐賀地検に書類送検し、戒告の懲戒処分としたことが、読売新聞の情報公開請求で分かった。県警は起訴を求める厳重処分の意見をつけた。書類送検と懲戒処分は４月３０日付で、巡査長は同日依願退職した。県警監察課によると、巡査長は３月５日、佐賀市内の飲食店の店先に「爆弾