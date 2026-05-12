韓国女子ゴルファー、チェ・ナヨン2の美貌が話題だ。【写真】チェ・ナヨン2の“細グラマー”美貌チェ・ナヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。木の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、トロフィーが展示された台の横で微笑むチェ・ナヨン2が写っている。白と黒を基調としたトップスにタイトなミニスカート、ハイソックスを組み合わせたゴルフウェアコーデで、アスリートらしく引き締まっ