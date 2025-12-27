この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【安すぎるぞ】フルセットのワイヤレスマイク「 ZealSound M9」をレビューします。なんと8000円以下ですが、入門には満足できるはず

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【安すぎるぞ】フルセットのワイヤレスマイク「 ZealSound M9」をレビューします。なんと8000円以下ですが、入門には満足できるはず」と題した動画を公開。スマホ、カメラに対応したフルセットのワイヤレスマイク「ZealSound M9」をレビューし、その驚異的なコストパフォーマンスを解説した。



「ZealSound M9」は、2つのマイク（送信機）に加え、iPhone・Androidスマホ用のLightning/Type-C端子、カメラ用の3種類の受信機が同梱されたフルセットモデルである。戸田氏はまず、充電ケースや各種ケーブル、持ち運び用のポーチまで付属している点を評価。動画撮影に必要なものがすべて揃っており、すぐに使い始められる手軽さを指摘した。



特に注目すべきは、その価格設定である。戸田氏が動画を撮影した時点で「7,999円」という8,000円を切る価格でありながら、十分な性能を備えている点を高く評価した。音質テストでは、ノイズリダクション機能をオンにすると、エアコンの動作音といった環境音がきれいに消え、クリアな音声で収録できることが実証された。iPhone本体のマイクと比較するとその差は歴然で、戸田氏は「音質が全然違う」「マイクはあったほうがいいですね」と、その効果を強調した。



また、マイク本体が約10gと非常に軽量であることや、マグネットやクリップで簡単に衣服へ装着できる点も実用的だと評価。バッテリーもマイク単体で10時間、充電ケースを併用すれば最大40時間使用可能で、長時間の撮影にも対応できる。



戸田氏は、接続が分かりにくくなることがある点を指摘しつつも、「動画撮影入門用には十分」と結論付けた。8,000円以下という手頃な価格で、動画のクオリティを左右する「音質」を劇的に改善できる「ZealSound M9」は、これから動画制作を始める人にとって最適な選択肢の一つと言えるだろう。