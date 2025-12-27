今年、J3・高知ユナイテッドSCが高校生にたくさんの興奮や感動を与え、高知県で新しい「J」の歴史が始まりました。サッカー熱高まる高知県において、第104回全国高校サッカー選手権大会出場の切符をつかんだのは高知高校です。

2大会連続20回目の出場となる同大会で、12月31日の大晦日に行われる2回戦から登場し、NACK5スタジアム大宮で埼玉県代表・昌平高校と対戦します。

今回は、その高知高校の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.高校生年代最大級の大会で5位！

今年インターハイ出場を逃した高知は、8月に石川県で開催された「和倉ユースサッカー大会」に初めて出場しました。

全国の強豪やJクラブのユースが参加するこの大会で、鹿児島実業やFC町田ゼルビアユースに勝利するなど「5位」という好成績を残しました。強豪相手につかんだ手応えを胸に、冬の選手権へと挑みます。

2.「エゴりすぎ！」は褒め言葉？！進化したストライカー

チームのストライカー、松田翔空(とあ)選手は、1年生の時にインターハイでベスト8、昨年の選手権全国大会も経験している欠かせない存在。最終学年となった今年は「エゴ」を出して自分がゴールを決める意識を強く持ち、8月の和倉ユースでは6試合で5ゴールと強豪相手に点が取れるストライカーへと成長しました。

チームメイトからは「エゴりすぎ」と言われることもあるそうですが、松田選手は「エゴれているんだ」とポジティブに捉え、結果を出してきました。それだけでなく自分がエゴる部分と味方を使う部分をピッチで判断する力も養い、再びの選手権全国大会という大舞台を勝ち取りました。高知のストライカーが把持する「エゴ」から生まれる1点に注目です！

3.サッカー部史上3人目のJリーガー誕生！

第100回選手権全国大会で高知高校のキャプテンを務めた松井匠選手(阪南大学4年)が、今年J内定(RB大宮アルディージャ)を掴みました。高知中学・高校出身者としては初のJリーガー誕生となります。先輩のＪリーグ入りは、後輩たちに刺激や希望を与えました。

松井選手と同級生の兄を持つ松田選手も夢は「Jリーガー」。卒業後は松井選手と同じ阪南大学に進学予定です。来年先輩が躍動するアルディージャのホームスタジアムで、一足早く後輩たちが輝きます。

4.大晦日に再びプレミア勢と激突！

高知高校は昨年の第103回選手権全国大会では、15大会ぶりに全国で1勝をあげたものの、2回戦で静岡学園に2-0で敗れ涙をのみました。

静岡学園は、Jユースなどを含めた国内の高校年代のトップレベルのチームが集う「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ」に所属しており、その実力差を痛感しました。今大会の2回戦で戦う昌平高校もプレミアリーグに所属している強豪チーム。去年の先輩たちから「全国で1勝ではなく、打倒プレミアを実現してほしい」と託された選手たちは、大晦日にプレミア勢へのチャレンジ＆リベンジに燃えています。

5. 高知の応援には「鳴子」が鳴り響く！

去年、高知の応援席に20年以上続く伝統の「学園サンバ」が5年ぶりに復活しました。高知県の夏の風物詩・よさこい祭りで欠かせない「鳴子」とラッパを使ったにぎやかな応援です。

今年は去年以上にステップのキレや表情にこだわり、最低でも週3日は練習を重ねてきました。磨きをかけてきた「学園サンバ」がスタジアムをお祭りムードに包み、選手の背中を後押しします。

高知高校は12月31日に行われる2回戦で、埼玉県代表・昌平と初戦を戦います。強豪ひしめくAブロックで奮闘する姿に期待です。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/高知放送）