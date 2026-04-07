アジアで唯一、ベンチプレス400キロを挙げ、ウルフアロンにも勝利したことがある“怪物”男が降臨。衝撃のパワーに会場が静まり返った。【映像】怪力が“桁違い”衝撃のベンプレ光景11日に開催される『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』のオーディションにベンチプレス400キロのとてつもない“怪力男”が登場した。その男は、かつて“パワー対決”でウルフアロンを破ったことのある藤本竜希。2025年の大晦日のこ