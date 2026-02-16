旧暦の大晦日にあたる2026年2月16日夜、高市早苗首相が「新しい年は世界に平和がもたらされ、一人でも多くの方が平穏な生活を取り戻せる年となることを切に願います」などとするメッセージを出した。日中関係が冷え込む中でも祝辞は継続された形だが、恒例の東京タワーを赤色に染めるライトアップは行われなかった。日中関係が比較的良好だった19年に始まった取り組みで、コロナ禍期間含めて毎年続いたが、8年目で途切れた。文字数