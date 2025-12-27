第104回全国高校サッカー選手権大会 注目選手紹介 MF＆FW編

12月28日から始まる第104回全国高校サッカー選手権大会で、見逃せないMF＆FWは誰か。育成年代のサッカーを長年取材してきているフリーライターの土屋雅史氏、森田将義氏のふたりが、魅力的な11名を紹介する。

＞＞前編「注目選手 GK＆DF編」



前橋育英のMF柴野快仁 photo by Tsuchiya Masashi



柴野快仁

しばの・はやと（MF／３年／前橋育英・群馬県／173cm、70kg）

「今季見たのはＵ−17高校選抜でしたが、プレーが圧倒的でした。落ち着きがあってボールが入った時に慌てない。かつ自分の間を作れる選手で、相手の逆を突くのが得意なので、相手が体を寄せてきても簡単にかわすことができるし、タイミングよくボールを放して味方につなぐこともできる。昨年の選手権決勝でも活躍しましたが、あらためてほかとは違う選手だなと感じました」（森田氏）

「前に運べることが一番の特徴。ボランチの位置からスルスルとドリブルで仕掛けていけるし、３列目から飛び出してゴール前で仕事もできる。プレミアリーグでチームトップの６点をマークしたのですが、重要な試合に強い。去年の選手権決勝で同点ゴールを決めましたし、優勝を決める10人目のPKキッカーにもなった。今年の選手権予選は準決勝と決勝のどちらも１−０の勝利だったのですが、どちらの試合でも決勝点を取っています。

中学時代は前橋育英についてあまり知らず、いいサッカーをやっているなぐらいの認識だったみたいです。入学当初は１年生のなかでも一番下のカテゴリーで、キャプテンの竹ノ谷優駕は『柴野のことをよく知らなかった』と口にしていました。ただ、２年生の５月末にいきなりスタメンになり、そこから一気にレギュラーに。この１年半の成長はすごくて、世代別代表に選ばれてもおかしくないレベル」（土屋氏）



尚志のMF小曽納奏 photo by Morita Masayoshi



小曽納奏

おその・かなで（MF／３年／尚志・福島県／168cm、65kg）

「守備感覚に優れたボランチで、FW根木翔大、MF田上真大などアタッカー陣が注目されていますが、彼らが積極的に仕掛けることができるのは後ろに彼がいるから。もともとは攻撃が好きだったのですが、高校に入ると周りはすごい選手ばかり。攻撃で目立つのは無理だと悟って、仲村浩二監督に言われた守備を伸ばしてきたそうです。話を聞いても『前の選手を生かすため、チームを勝たせるため』といったフレーズが出てきて、職人肌という言葉が思い浮かびました」（森田氏）

「４バックのボランチなのですが、２CBの間に落ちたり、前に出ていったり、柔軟にシステムを変えられるぐらい影響力のある選手だと感じました。昨年、同じような役割をしていた星慶次郎のようなクレバーさを持っています。目立たないけど効いている選手が尚志には毎年いて、面白いです」（土屋氏）



帝京長岡のMF水澤那月 photo by Morita Masayoshi



水澤那月

みずさわ・なづき（MF／３年／帝京長岡・新潟県／168cm、62kg）

「帝京長岡から明治大学経由で北海道コンサドーレ札幌に進んだ、田中克幸と同じFCヴィパルテの出身。小さい頃から憧れの選手だったそうで、兄が田中と同い年だった縁もあり、サインをもらっていたみたいです。憧れの先輩を追って帝京長岡に入るぐらい技術も高いのですが、それ以上に目立つのは身体能力の高さ。競り合いに強いし、スピードもあるのでいろんなポジションができる。本職の左のウイングバックだけでなく、ボランチや３バックの左をやっている試合も見ました。彼がいるからチームがうまく回っていると言っても過言ではありません」（森田氏）



昌平のMF長璃喜 photo by Tsuchiya Masashi



長 璃喜

おさ・りゅうき（MF／３年／昌平・埼玉県／166cm、63kg）

「１年生の時から試合に出ていた選手です。途中出場が多かったのですが、選手権では印象的なゴールを決めています。誰が見てもドリブルが特徴だとわかるぐらいの選手で、一度スピードに乗ったらファール以外では止めようがない。加速装置を積んでいるような仕掛けは高校生離れしていて、観衆が沸きます。そこからパンチ力のあるシュートが打てるところが一番の特徴で、ドリブルで完結してしまうドリブラーも少なくないなか、点まで取りきってしまう。選手権予選の決勝は苦しい試合を強いられましたが、最後にドリブルでぶち抜いてゴールを決めました。ポテンシャルはヨーロッパに行けるぐらいだと思っています」（土屋氏）

「本当にドリブルがうまい選手で、練習を見ていても違いが明らかです。ドリブルだけでなくゴールを狙える選手で、DFの選手からすれば対応が難しい。加えて、インターハイの大津戦で感じたのはドリブルの進化で、カットインが得意な印象だったのですが、縦突破も鋭さも増していると感じました」（森田氏）



流通経済大柏のMF島谷義進 photo by Tsuchiya Masashi



島谷義進

しまたに・きしん（MF／３年／流通経済大柏／174cm、65kg）

「ザ・闘将みたいな選手。チームメイトに嫌われることを厭わず、言わなければいけないことを言える。今年の流通経済大柏はダイヤモンド型の中盤を採用しているのですが、アンカーで彼が中盤の仕事をひとりでやっている。ボールを刈り取れるし、セカンドボールも回収できるし、配球もできる。チームの心臓というイメージがあります。

昨年はプレミアリーグの試合に出ながら主力ではなかったなか、今年はケガで離脱した時期もありましたが、シーズンを通してずっとチームの中心であり続けている。プレミアリーグとJ2最終節のキックオフ時間が同じタイミングで試合を取材に行ったのですが、試合終わりに（内定先の）水戸ホーリーホックがJ1に昇格したことを知ったみたいで。『来シーズンから俺、J1リーガー』と階段を颯爽と降りてくる姿が微笑ましかったです」（土屋氏）

「中学時代は攻撃的な選手だったのですが、高２の夏になってコンバート。元Jリーガーで、現在は流通経済大柏のコーチをしている山根巌さんに『ボランチをやってみろ』と言われ、必要な動きをいろいろ教わったのが大きかったそうです。最初は組み立て役でボールにいっぱい触るタイプだったのが、『ボールには全部行け』、『相手より先に触るんだ』という教えを実践していくうちに、守備が持ち味になっていったと口にしていました」（森田氏）



大津のMF福島悠士 photo by Tsuchiya Masashi



福島悠士

ふくしま・ゆうじ（MF／３年／大津・熊本県／175cm、72kg）

「コツコツと努力を重ねてきた選手です。２年生の開幕時点ではプレミアリーグ、プリンスリーグ九州１部、県１部、県２部と４つのカテゴリーで戦うチームには入れずにいました。大津が取り組んでいる、４つのカテゴリーに入れない選手たちが真剣な試合を行なう校内リーグという取り組みで力をつけ、ひとつずつカテゴリーを上げて、昨年の終盤にはプレミアリーグでベンチ入り、選手権のメンバーにもなりました。今シーズンは完全なレギュラーとして活躍していて、『校内リーグで苦しい思いをしている後輩たちの希望になりたい。自分も頑張ればカテゴリーが上がっていくと思ってもらえる選手になりたい』と話していました。

もちろん大津のレギュラーなのでプレーの質は高い。いろんなところに顔を出して気の利く守備ができるし、縦に差し込むパスも出せる。ビルドアップが生命線のチームなので、パスワークの中心にもなれる。プレミアリーグで成長していると感じますし、この選手はいろんな意味で報われてほしいと思います」（土屋氏）



神村学園のFW徳村楓大 photo by Morita Masayoshi



徳村楓大

とくむら・ふうた（FW／３年／神村学園・鹿児島県／168cm、63kg）

「FC町田ゼルビアに内定した選手で、今どきのアタッカーに必要とされる要素を持っています。スピードを生かして自らシュートに持っていけるし、背後への抜け出しもできる。それに前からの守備もサボらず繰り返すことができる。スプリントの回数を含めて強度が担保できる選手なので、ゼルビアにはすごく合っている気がします。去年から存在感を見せながらなかなか結果が残せずにいたなか、有村圭一郎監督から『アタッカーは結果が大事だぞ』とハッパをかけられ、意識が大きく変わりました。インターハイは日本一になったものの彼自身はケガもあって物足りなさも口にしていたので、選手権で暴れてほしいですね」（森田氏）

「今年はプレミアリーグで２桁得点を取っていますが、相当な実力がないとできない記録。基本的には左サイドで試合に出ることが多いのですが、トップ下もできるし、有村監督はトップもできると口にするぐらい、前のポジションならどこでもできるユーティリティー性が魅力」（土屋氏）



帝京大可児のFW青木嘉宏 photo by Morita Masayoshi



青木嘉宏

あおき・よしひろ（FW／３年／帝京大可児・岐阜県／170cm、60kg）

「相手が嫌がるポジションでボールを受けて相手の逆を突けるタイプで、最前線よりも1.5列目ぐらいの位置でチャンスを作れる。とくに昨年は前線に得点を量産していた加藤隆成という選手がいたので、アシストに重点を置いていたのですが、彼が卒業した今年は加藤がやっていたエース兼キャプテンという重責を引き継ぎました。点を取るプレーも担うなか、夏はケガもあっても思いどおりのプレーができず苦しんでいたのですが、選手権予選の決勝ではよさを出しながらゴールもマーク。仲井正剛監督は『もっとできる』と評価していたので、全国での活躍に期待しています」（森田氏）



早稲田実業のFW霜田優真 photo by Tsuchiya Masashi



霜田優真

しもだ・ゆうま（FW／３年／早稲田実業・東京都／175cm、62kg）

「開幕戦の国立を驚かせることができると思っています。今シーズン、東京のアタッカーで１、２を争うぐらいいい選手です。早稲田実業が２年前に初めて選手権に出た時はベンチに入りながら試合には出ていませんでした。去年もプレーは見ているものの正直そこまで印象に残っていなかったのですが、今年のインターハイ予選で見た時に『こんなスーパーな選手いたっけ？』と思うぐらい際立っていました。緩急のあるドリブルで運べる選手で、スピードに乗った時の加速力がすごくて、止められない存在になっていました。インターハイ予選の準決勝で決定機を生かせず負けた悔しさも糧にしていて、選手権予選の決勝は後半のアディショナルタイムにゴールを決めて、チームを全国に導きました。それに笑いを交えながらコミュニケーションが取れる人間性も魅力です」（土屋氏）



堀越のFW三鴨奏太 photo by Tsuchiya Masashi



三鴨奏太

みかも・そうた（FW／３年／堀越・東京都／169cm、65kg）

「去年の選手権の得点王で、今年はキャプテンに就任。堀越はボトムアップ理論を採用しているので、ほぼすべてを担わないといけない。チームの結果が出ないなかでは本人も相当苦しんでいて、実は選手権予選で１点も取っていないんです。本人は『今シーズンはいろんなことを自分が背負うと決めている。自分が点を取る、取らないというのは関係ない』と言っていましたが、悔しさを感じてないはずがない。キャプテンという役割とエースとしての役割に苦労し、うまくプレーできない時期が長かった感じがしますが、吹っきれてくれると期待しています。得点王になるぐらいのクオリティーとポテンシャルはあるので、ここまで溜めてきたエネルギーを選手権で爆発させてほしいですね」（土屋氏）



水口のFW池口遼 photo by Morita Masayoshi



池口遼

いけぐち・りょう（FW／３年／水口・滋賀県／179cm、62kg）

「インターハイ予選で見た全選手のなかで一番インパクトがあったかもしれません。ひとりで力強くボールを運べる選手で、３、４人は引きずり倒してでもゴールを目指せる。最近少なくなっているストライカーとしての空気感が全身からにじみ出ている選手」（土屋氏）

「中学の頃は体が小さく、ベンチにも入れなかったとか。中学時代のチームメイトを見返したいとの思いで高校に入ったのですが、そこから体が大きくなって、肉体強化に励んだ結果、今のゴリゴリなプレースタイルにたどり着いたそうです。今年の水口は彼と岡浩平が二枚看板で、彼らを生かすスタイルが機能し、29年ぶりの選手権出場につながりました。一生懸命やっていれば人生が変わるということを小中学生に示す意味でも彼に活躍してほしいですね」（森田氏）

＜土屋雅史氏の注目選手＞

MF／柴野快仁（前橋育英）、長璃喜（昌平）、山口豪太（昌平）、島谷義進（流通経済大柏）、福島悠士（大津）

FW／根木翔大（尚志）、霜田優真（早稲田実業）、三鴨奏太（堀越）、オノボフランシス日華（山梨学院）、池口遼（水口）

＜森田将義氏の注目選手＞

MF／柴野快仁（前橋育英）、梅原良弥（神戸弘陵）、小曽納奏（尚志）、水澤那月（帝京長岡）、河野歩夢（大分鶴崎）

FW／斉藤琉稀空（東福岡）、徳村楓大（神村学園）、大森風牙（高川学園）、青木嘉宏(帝京大可児)、秋鷹青杜（日章学園）