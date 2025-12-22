何度でもひっこぬける！ 玩具「∞ひっこぬきピクミン DX」3種が本日発売！ラインナップは「赤ピクミン」、「青ピクミン」、「黄ピクミン」
【∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン】 12月27日 発売 価格：各2,200円
バンダイは、玩具「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」及び「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」を12月27日に発売する。価格は各2,200円。
ピクミンをひっこぬく感触を、おなじみのサウンドと合わせて、何度でも体感できるおもちゃ「∞ひっこぬきピクミン DX」が新たに登場する。繰り返し何度もひっこぬいていると、ときどきレアな音も鳴る仕様となっている。
【セット内容】
・本体…1
［使用電池］
・LR44×2個（付属）
(C) Nintendo
※発売日は流通により前後する場合があります。