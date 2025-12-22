【∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン】 12月27日 発売 価格：各2,200円

バンダイは、玩具「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」及び「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」を12月27日に発売する。価格は各2,200円。

ピクミンをひっこぬく感触を、おなじみのサウンドと合わせて、何度でも体感できるおもちゃ「∞ひっこぬきピクミン DX」が新たに登場する。繰り返し何度もひっこぬいていると、ときどきレアな音も鳴る仕様となっている。

【セット内容】

・本体…1

［使用電池］

・LR44×2個（付属）

(C) Nintendo

※発売日は流通により前後する場合があります。