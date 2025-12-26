¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÅ·ºÍ¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ï¡©¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¤¢¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤·¤«¤·X¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¥Þ¥¹¥¯Æþ¤Ã¤Æ¥ì¥³¥á¥ó¥É¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÎ¨¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£AI¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀú¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÅ·ºÍ¤À¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï24Ç¯11·îÊüÁ÷¤Îbay¡¡fm¡Ö¥·¥ó¡¦¥é¥¸¥ª -¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥¿¤Ï¡¢¤«¤¯¸ì¤ê¤¡×¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊá¤Þ¤Ã¤Æ°ì»þÃ¦Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â¡È¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£