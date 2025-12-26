高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる事件で、運営会社の元代表らが警視庁に逮捕されました。

■預かっていた高級腕時計を無断で売却か

海外へと姿を消していた「トケマッチ」運営会社の元代表・小湊こと福原敬済容疑者。中東・ドバイに逃亡していましたが、26日、帰国と同時に詐欺の疑いで逮捕されました。

警視庁によりますと、福原容疑者は2023年8月ごろ、都内に住む男性からロレックスの腕時計15本、時価1800万円相当をだまし取った疑いが持たれています。

詐欺に使われたとみられるのが、高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」。高級腕時計を預かり、希望者に有料でレンタル。持ち主には毎月、「預託料」が支払われるというサービスです。

しかし、預かっていた高級腕時計を実際には無断で売却していたとみられる福原容疑者ら。被害総額は28億円以上で、高級腕時計1700本ほど。警視庁によりますと、そのうち1300本は売却などをされていたということです。

■被害男性「時計を返していただきたいのが一番」

26日、被害者の男性に話を聞きました。男性が預けたのは、ロレックスの時計など合計8本。およそ1000万円相当だといいます。

被害男性

「お金の問題もあるけど、時計を返していただきたいのが一番」

この事件では、元従業員の中山大志容疑者も逮捕されています。警視庁は2人の認否を明らかにしていませんが、福原容疑者とともにドバイへ逃亡した元社員・永田大輔容疑者の行方を引き続き追っています。