事件の現場周辺＝1月、東京都台東区東京都台東区の路上で約4億2千万円が入ったスーツケースを強奪したとして暴力団幹部ら7人が逮捕された事件で、指示役とみられる特定抗争指定暴力団山口組系組幹部狩野仁琉容疑者（21）が事件後に、計1200万円相当の車と腕時計を購入したことが15日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁はいずれも押収し、奪った金の一部を充てたとみて調べる。捜査関係者によると、指示役とみられる小池恒