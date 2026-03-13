腕時計」に高級車1台分、なかには億を超える金額をかける人がいる。一体、なぜなのか。富裕層マーケティングに長年携わる西田理一郎さんは「一つは“リセールバリューの高さ”だ。中には店で購入した瞬間に資産価値が4倍になるような代物もある。しかし、富裕層が高級時計に大金を投じる背景には、それだけでは説明できない理由がある」という――。■「時刻の正確さ」ならカシオが勝ちだが…スマートフォンは、正確無比である。