カシオ計算機は3月3日、ユーザー参加型のファンコミュニティサイト「CASIO WATCH PARK（カシオ ウオッチ パーク）」を開設した。カシオの腕時計を愛用するファン同士が気軽に交流できる場を提供するもので、カシオ公式Webサイトおよび時計の公式アプリ「CASIO WATCHES」からアクセスできる。カシオの腕時計ユーザーが交流できる公式ファンコミュニティサイト「CASIO WATCH PARK」○オープン記念のプレゼントキャンペーンも実施同社