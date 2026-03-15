全裸に靴下、腕時計の男性遺体15日午前9時前、石川県加賀市田尻町の橋立海水浴場で、散歩途中の人が波打ち際に倒れている男性を発見しました。男性はすでに死亡しており、全裸で、両足に白色の靴下をはき、左手首に銀色の腕時計をしていました。40歳以上とみられ、身長170センチくらい、中肉です。外傷はなく、警察は身元の確認を急いでいます。