劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の4月10日（金）公開を記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、昨年公開の大ヒット作『隻眼の残像（フラッシュバック）』をはじめ、なんと4週連続で劇場版「名探偵コナン」の過去作を放送！1週目の3月27日（金）よる9時〜10時54分は、2006年公開の劇場版第10弾『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』、2週目の4月3日（金）よる9時〜10時54分は2021年公開の劇場版第24弾『緋