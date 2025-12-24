【卓球】全日本選手権の組み合わせ発表 男子は前年度優勝の松島輝空ほか張本智和・篠塚大登らが頂点を争う 来年1月開催
◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)
全日本卓球選手権の組み合わせが22日に発表。男子シングルスでは前年度優勝の松島輝空選手をはじめ、張本智和選手、篠塚大登選手らが頂点を争います。
18歳の松島選手は、前年度大会で初優勝。11月には世界ランキングで初のトップ10入りを果たし、混合団体ワールドカップではチームのシングルスを任され活躍するなど、躍進の1年となりました。今大会では大会連覇を狙います。
張本選手は今月行われたWTTファイナルズで優勝し、初の年間王者に輝きました。全日本卓球では2024年大会を制していますが、連覇を目指した前年度大会は準決勝で松島選手に敗戦。世界ランク日本男子最上位のエースがリベンジを狙う今大会、順当に勝ち上がれば準決勝で松島選手と再び対戦します。
前年度準優勝の篠塚選手は今年5月の世界選手権、戸上隼輔選手とのペアで男子ダブルス日本勢64年ぶりの金メダルを獲得。日本が準優勝した混合団体W杯にも出場しました。第2シードで迎える今大会、初優勝を目指します。大会にはその他、戸上選手、前年度ベスト4の谷垣佑真選手、前年度ジュニア男子の部優勝の吉山和希選手らが出場します。