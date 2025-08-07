WTTチャンピオンズ横浜が開幕卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日、横浜BUNTAIで開幕。日本勢で最初に登場した男子の世界ランク28位・戸上隼輔（井村屋グループ）は、1回戦で同38位のフランス選手に3-0で完勝した。自国開催の大舞台で、日本人の先陣を切った戸上がライバルを寄せ付けなかった。試合時間わずか22分35秒で3-0ストレート勝ち。「日本人第1戦が僕でプレッシャーを感じたけど、