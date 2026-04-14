きょう14日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00）では、SNSへの投稿から3日で1億回の閲覧数を超えた8文字の言葉「グエー死んだンゴ」に秘められたエピソードを再現する。【動画】SNSで広がり見せた「グエー死んだンゴ」投稿者めぐる特集活発で明るい大学生を襲った希少ながん。ステージ3Bと診断され病と闘う過酷な日々…。そんな中、友人やSNSを見ている仲間たちへ向けた彼の投稿