Âîµå¤Î¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë2025¡×¤Î½à·è¾¡¤¬7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È8－3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢²áµî2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦Ãæ¹ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê1ÈÖ¼ê¡¦º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉÛ¿Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ú¥¢¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ ¢£¡ÈÂÇÅÝ¡¦Ãæ¹ñ¡É¤Ø¥«¥®¤ò°®¤ë1ÈÖ¼ê Âè3²ó¤ò·Þ