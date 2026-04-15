新しいeパワーシステム採用か日産は4月14日、新型SUV『エクストレイルeパワー』を発表した。2027年に発売される見込みで、トヨタRAV4やプジョー5008などのライバルとなる。【画像】日産エクストレイルがデザイン刷新！ 力強いフロントマスク獲得【新型と従来型を詳しく見る】全21枚現時点では外観のみの公開となり、技術的な詳細は明らかにされていないが、「eパワー（e-POWER）」を名乗っていることからハイブリッド・パワート