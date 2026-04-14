卓球の松島輝空選手の何気ない一言に会場が笑いに包まれました。2026年世界卓球選手権ロンドン大会大陸予選会および本戦の団体に挑むメンバーが14日、会見に登場しました。男子団体は世界ランキング日本勢最上位4位の張本智和選手、2026年全日本卓球選手権大会一般の部シングルス優勝者の松島輝空選手(同7位)、2月16日〜17日にかけて行われた日本代表国内選考会で優勝した宇田幸矢選手(同27位)が選出。さらに2025年アジア選手権出