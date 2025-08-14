WTTチャンピオンズ横浜2025男子編【日本開催ゆえの緊張感】卓球の国際大会シリーズ「WTTチャンピオンズ横浜2025」が、８月７日から11日にかけて神奈川県の横浜BUNTAIにて行なわれた。日本では初開催となった、世界ランキング上位者によるシングルスの頂点を目指した戦い。そこで日本男子のエース・張本智和（トヨタ自動車）は圧巻の強さを見せつけた。決勝で中国の王楚欽（右）と対戦した張本photo by 森田直樹/アフロスポー