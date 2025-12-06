Âîµå¤Î¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë2025¡×¤Ï¡¢6Æü¤ËÂè2¥¹¥Æー¥¸Âè5Àï¤¬Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ½ý¤ÎÁ´¾¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¡¦Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¥ªー¥Àー¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÛ¿Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Á´¾¡¤Ç·Þ¤¨¤ëÂç°ìÈÖ Á°Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ë8－2¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Ìµ½ý¤Î7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£·Þ¤¨¤ëÂè5Àï¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÎÃæ¹ñ¤È¤ÎÂç°ì