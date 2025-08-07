卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」が7日、神奈川県の横浜BUNTAIにて開幕した。日本で初開催となるシングルス世界一を決める戦いには注目が集まっている。地元開催大会で躍進が期待される日本選手は男女5人ずつの計10選手がエントリーしており、初日の戦いには注目が集まっている。 ■松島は難敵との日韓対決 日本勢で最初に登場するのは男子で世界ランキング28位の戸上隼輔（井村屋グループ）。ドイツ・ブンデス