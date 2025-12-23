DeNA投手♡AV女優の衝撃不倫に“義母と婿”の禁断関係…韓国バラエティが古今東西の不倫を紹介

韓国のバラエティ番組で想像を絶する不倫事件の数々が取り上げられた。

【写真】“日本のAV女優”が韓国に与える「悪」影響

12月22日に韓国で放送された雑学紹介バラエティ『一から十まで』（原題）では、「目を疑う世界のドロドロ不倫」をテーマに、古今東西の常軌を逸した不貞行為が紹介された。

1位は、「CCTV（防犯カメラ）にバッチリ映った義母と婿」だった。不倫現場は義母が運営する青果店で、上半身を脱ぐのはもちろん、客がすぐ横にいる状況でも人目をはばからずに愛情表現を重ねていたという。結局、CCTVでそれを確認した男の妻が映像をSNSに公開し、事件が発覚した。

続く2位は、今年9月にブラジルを震撼させた「姉妹の痴情のもつれによる殺人依頼劇」だった。22歳の女性ガブリエラが、夫の浮気を疑い、実姉を殺害するよう第三者に依頼した事件だ。さらに“不倫相手”とされるガブリエラの夫も犯行に加担したことが明らかになり、疑問が深まっている。現在も関係者の逃走が続いており、全員が確保されてようやく事件の全容が見えてくる見通しだ。

3位に挙がったのは、中国の「ファンと浮気したインフルエンサー」事件。2018年、両脚のない夫シャオボを竹のかごに背負って連れ歩く、右腕のない妻ジリアンのエピソードが中国全土を涙させた。しかしスターになった後、シャオボはファンと不倫関係に陥ってジリアンを捨て、さらには妻と撮影していたコンテンツを不倫相手とそのまま再現する行為まで行ったという。ネット上では「恩を不倫で返した」と猛批判が広がり、彼は一気に“国民の夫”から“国民の不倫男”へと転落した。

（画像＝Eチャンネル）

さらに、不倫スキャンダルにまみれたサッカー界のレジェンド、ライアン・ギグスの話も衝撃を与えた。ミスコン出身モデルに加え、弟の妻、さらには弟の義母にまで手を出し、「不倫ハットトリック」を決めたという。

このほかにも、AV女優との不倫で波紋を呼んだ日本プロ野球・DeNA横浜ベイスターズの東克樹の件をはじめ、スマート歯ブラシで発覚した不倫、SNS暴露で明らかになった浮気、タイのドリアン富豪の息子をめぐる不倫報復劇、有力女性政治家と養子である僧侶の不倫、息子の婚約者を奪った父親まで、世界各地の不倫事件が総動員されていた。

（記事提供＝OSEN）