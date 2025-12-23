愛子さまと佳子さま「カレンダーの売り上げ」の差が歴然…皇室ファン「支持層の違い」が明確に

大躍進する愛子さま

初の被災地訪問や海外公務など、2025年も注目され続けた天皇家の長女・愛子さま（24歳）。年末が近づいても、その人気はとどまるところを知らないようだ。

「主婦と生活社が10月に発売した『愛されるプリンセス 愛子さまカレンダー2026』（1650円）が、爆発的に売れているんです。個人のカレンダーとしては異例の売れ行きで、発行部数はすでに3万部近くに達しており、ベストセラーになっています」（出版業界関係者）

12月16日時点でAmazonでは、芸能人の写真集やカレンダーが鎬を削る「写真」カテゴリにて、羽生結弦の写真集『羽』を上回り1位にランクイン。星4・9という高評価を叩き出し、カスタマーレビューの数は300に迫りつつある。

カレンダー対決も佳子様に圧勝

「10月には同じ主婦と生活社から、『微笑みのプリンセス 佳子さまカレンダー2026』（1650円）も出版されていますが、こちらの部数は愛子さまの3分の1ほどと聞いています。Amazonでの評価は星4・8と高いものの、レビュー数は20に満たず、カレンダー対決では完全に愛子さまに軍配が上がりました」（同前）

同社は'24年3月、お二人の写真をまとめた『愛子さま・佳子さまプリンセスカレンダー 2024年4月〜2025年3月』を発売している。しかし今年は別々に出版したために、人気の差がハッキリと可視化されてしまった。

「ネット上では人気が高く、皇室の中ではアイドル的存在とも言える佳子さまですが、支持しているのは若い男性。対して皇室のカレンダーを買い求めるのは、主に年配の女性です。そういった皇室ファンにとって、やはり『ご本家』の娘にあたる愛子さまは別格なのでしょう」（皇室ジャーナリスト）

愛子さまにとっては、2026年も好調な滑り出しになりそうだ。

