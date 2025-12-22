板野友美の実妹、家賃＆生活費全額姉負担でタワマン生活を送っていた「家賃だけでなく、外食や買い物の費用も…」 現在は…ぎりぎり東京23区内生活
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演する『ななにー 地下ABEMA』（#99）が21日に放送された。
【写真】横顔似ている？板野友美、娘の “顔出しショット”
この日は「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と題し、内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの素顔を大暴露した。
元AKB48・板野友美の妹・成美は、「姉が有名人でよかったこと」として、タワーマンションでの生活を挙げます。大学生の4年間と、姉が結婚するまでの間、姉が一人で住んでいたタワーマンションに居候していたといい、「家賃だけでなく、外食や買い物の費用もすべて姉持ちだった」と、セレブな生活を送っていたことを明かした。
現在は、ぎりぎり東京23区内の家賃9万円のワンルームに住んでいるといい、それを聞いたEXIT・兼近は「夢から覚めましたね」とコメントした。
