ビジャレアルvsバルセロナ スタメン発表
[12.21 ラ・リーガ第17節](ラ・セラミカ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 4 ラファ・マリン
DF 12 レナト・ベイガ
DF 23 セルジ・カルドナ
DF 26 パウ・ナバロ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 アドリア・アルティミラ
DF 27 J. Valou
MF 37 Carlos Maciá
MF 38 A. Diatta
FW 6 マノー・ソロモン
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 21 タニ・オルワセイ
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
