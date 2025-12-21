出張や旅行でホテルを利用したときに忘れ物をした経験はありませんか。ホテルの客室内で忘れ物が見つかりやすい場所について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【動画あり】意外と見落としがち…ホテルで“忘れ物が多い場所”トップ3はコレです！

公式TikTokアカウントでは「ホテルスタッフが暴露する忘れ物が多い場所ランキングTOP3」というタイトルの動画を公開。この動画では、忘れ物が見つかりやすい場所について、スタッフが「3位：机の上」「2位：洗面所周り」「1位：冷蔵庫の中」と紹介しています。

例えば、机の上は意外と忘れ物を見落としがちな場所だということで、スマホ充電器やアクセサリー、ルームキーなどを机に置き忘れたまま部屋を出てしまい、取りに戻るケースが多いということです。

また、洗面所周りでは、コンタクトケースやヘアアイロンなどが見つかるケースが多いといいます。特に使用済みのタオルの下から忘れ物が見つかるケースが多いということです。このほか、冷蔵庫からは飲みかけのペットボトル飲料や土産、おつまみなどが見つかるといいます。

ホテルをチェックアウトする際は忘れ物がないかよく確認しましょう。