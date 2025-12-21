この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「葬儀屋さんにインタビュー」と題した動画を公開。葬儀関係の仕事に就く20歳の男性と、アパレル業界で働く同い年の彼女が登場し、それぞれの仕事や金銭感覚について語った。



動画では、20歳という若さで葬儀関係の仕事に就く男性の給与が明らかに。アパレル勤務の彼女が月収「20万ちょい」と答える一方、男性は「月50、60万ぐらい」と告白。高収入の理由について、葬儀で使う道具などを運ぶドライバー業務が多いためと説明した。



しかし、その金銭感覚は対照的だ。彼女は「貯金が趣味」と語り、貯金額は「200（万）いかないぐらい」と堅実な一面を見せる。対する彼は、高級ブランド「リック・オウエンス」のパンツ（約20万円）と靴（約18万円）を身につけており、貯金額は「50（万）いかないぐらい」と明かす。「（お金は）使っちゃうタイプ」だと語った。



また、仕事のやりがいについて尋ねられると、彼女は「売上取れた時」と答えたが、彼は「仕事の関係がフレンドリーなんで、上下関係（があまりない）。それが唯一楽しい」と、収入面よりも人間関係に充実感を見出していることをうかがわせた。最後に日本に思うことを聞かれると、男性は「税金減らしてほしい」と切実な思いを吐露した。



若くして高収入を得ながらも、税金に悩み、職場の人間関係にやりがいを見出す男性と、堅実な金銭感覚を持つ彼女。対照的な価値観を持つ20歳カップルのリアルな姿が垣間見えるインタビューとなっている。