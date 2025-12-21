ぱーてぃーちゃん・信子、マッチングアプリで出会った夫の第一印象は「かっぴょぴー」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33歳）が、12月20日に放送されたバラエティ番組「今田＆中山の！ なんで結婚したの？」（フジテレビ系）に出演。夫・ジーザスとの出会いやプロポーズについて語った。
“結婚”をテーマにした番組にゲスト出演した信子は、2020年に一般男性の通称・ジーザスと結婚。プロポーズについて聞かれると、「家で一緒に昼寝してたんすよ。起きたら『なんかオレ、夢見た』って言われて。『なに〜？』って聞いたら、『2人で結婚式してた』って言われて。『ウケるね』って言ったら『結婚しよう』って言われて。『ウケる。いいよ』って言った」と、プロポーズを受け入れた状況を明かす。
また、ジーザスとの出会いについては「マッチングアプリです」と答え、「自分でプロフィール書けるじゃないすか。自由欄みたいなところに『ヒゲロン毛』『身長175cm以上』とか好みバーッて書いて。『ジェットコースター乗れる人』とか書いて。『探してま〜す』って書いたら、『僕、当てはまると思います』ってメッセージ来たんすよ」とのこと。
当時は“芸人・信子”としてではなく、“舞台助監督”として出していたそうで、実際に会ったジーザスは、第一印象から「『かっぴょぴー』ってなった」と語った。
