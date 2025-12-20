¡È¥Ð¥Æ¸¡É¤°¤ó¤Ô¤£¡ÖÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×YouTube¤ÇÎø¿Í¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥é¥êÈ¯É½
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¡Ê35¡Ë¤¬¡¢19Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥Æ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¤°¤ó¤Ô¤£¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø¿Í¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¥»¥¤¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¯¥¤¥º¡ÛÈó¥â¥ÆÆ°Êª¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëÀ¸ÂÖ¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¿Ê²½¤·¤¿ÈË¿£ÊýË¡¤È¤Ï¡ª¡©¡×¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡Ö¥¢¥Ë¥»¥¯¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÈà½÷½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤È¥µ¥é¥ê¤ÈÈ¯É½¡£ÁêÊý¤ÎÅÚ²¬Å¯Ï¯¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡×¤ÈÍý²ò½ÐÍè¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤È¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡£Â´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¸ÄçÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
ÅÚ²¬¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤Þ¤À°û¤ß¹þ¤á¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¡Ö¤¨¤Ã¡©¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÅÚ²¬¤¬²þ¤á¤Æ¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡£²¶¡¢¤¦¤½¤È¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡¡Äà¤ê¤È¤«¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤È¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸ÍÏÇ¤¤¤«¤éÈ´¤±¤¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÇï¼ê¤Ç½Ë¤ï¤ì¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡¤ÎÆ°²è¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆ°²è¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡¢19Ç¯4·î¤Ë¶öÁ³Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¼õ¤±¤¿¡ÖABEMA NEWS¡×¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÀÂÎ¸³¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Ð¥¥Ð¥Æ¸Äç¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ð¥Æ¸¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£YouTube¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô199Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£