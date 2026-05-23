お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、テレビ番組の“嫌いな芸人”告白企画に苦言を呈した。タレント・鈴木紗理奈が21日に自身のインスタグラムを更新し、テレビ番組で「嫌いな芸能人」として自身の名前を出されたことを受け、名前を出したタレントと番組制作側に不快感を示した。これが芸能人やファンの間で物議を醸している。ペットボトル投げつけ騒動もあり、何度も“嫌いな